Samsun'da barda silahlar konuştu ortalık karıştı: Ölüler var

SAMSUN’da bir barda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bardaki silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.



Polis olay yerinde 9 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Yaşar M. (29) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.