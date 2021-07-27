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Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri! Aşı olmayan düğünlere alınmayacak

Diyarbakır'da yeni koronavirüs tedbirleri! Aşı olmayan düğünlere alınmayacak

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti düğün sektörü işletmecileri ile aşı kampanyası ve alınacak tedbirlere ilişkin ortak çalışma kararı alıp, aşı kampanyasının önemi ve alınacak tedbirleri masaya yatırdı. Çıkan kararda aşı olmayanların düğünlere alınmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca düğün boyunca maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecek. 

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DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte artan vaka sayıları ve aşı oranının düşük olması nedeniyle Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantı sonucunda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başlattığı aşı kampanyası ve alınacak tedbirlere ilişkin ortak çalışma kararı alındı.

Düğün davetiyelerine düğüne maskesiz alınmayacağı yazılacak

Diyarbakır’da vaka sayılarının düşürülmesi ve aşı kampanyasının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan toplantının ardından uyulması gereken kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"Düğün salonunda çalışan tüm personellerin aşı olacak. Düğün salonlarına maskesiz girilmeyecek ve düğün boyunca maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecek. Düğün davetiyelerine düğüne maskesiz alınmayacağı yazılacak. Düğün salonunda Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir personel görevlendirilecek ve bu personel sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapacak. Düğün süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık anons yapılacak. 

2 doz aşı olmayan gelemeyecek

Düğün sahiplerinden 2 doz aşı olmayan misafirlerini düğüne davet etmemeleri sağlanacak. Düğün salonlarına gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve ateş ölçen personel ise tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak. Covid-19 önlemleri kapsamında Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği tarafından örnek düğün videosu ile Diyarbakır yerel sanatçıları aşıya teşvik amaçlı şarkı besteleyip video çekecek".

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