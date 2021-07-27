TENMAK temizlik görevlisi işçi alımı İŞKUR başvurusu yapma

TENMAK İŞKUR üzerinden yapacağı personel alımı başvuruları 26 Temmuz'da başladı. Adaylar en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar İŞKUR üzerinden online olarak başvurularını tamamlayabilecek. KPSS şartı aranmayan adayların en az lise mezunu olma şartı var. Peki TENMAK iş başvurusu şartları neler?

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TENMAK İŞKUR üzerinden KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvurular bugün başladı TENMAK (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu) İŞKUR üzerinden KPSS şartsız personel alımı ilanı yayınladı. Adaylar arasında en az lise mezunu olma şartı arayan kurum, başvuruları toplamaya başladı. İşte İŞKUR başvuru ekranı...

TENMAK (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu) KPSS şartsız en az lise mezunu 20 personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinde alım yapacak olan kurum, ilana ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı. Başvurular ise bugün itibari ile başladı. İşte Aşçı Yardımcısı, Silahlı Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alımı başvuru şartları ve detayları....

TENMAK İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

TENMAK İŞKUR üzerinden yapacağı personel alımı başvuruları 26 Temmuz 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar İŞKUR üzerinden online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

İŞKUR TENMAK Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? İŞKUR üzerinden Güvenlik Görevlisi alımlarına başvuruda buluna bilmek için Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

Akabinde meslek yazan yere "TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU" yazın ve ara butonuna tıklayın. Karşına çıkan ilanlara giriş yaparak başvur kısmına tıklayın. Açılan sayfa üzerinden TC kimlik no ve daha öncesinde oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayın.

Başvuru Şartları Neler:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak