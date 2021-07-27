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Aydın Didim'de yaşayan Yağmur'un cansız bedeni bulundu

Aydın Didim'de yaşayan Yağmur'un cansız bedeni bulundu

AYDIN'da, ailesine çarşıda işi olduğunu söyledikten sonra geri dönmeyen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan ölü bulundu. Vücudunda kesici alet izleri bulunan genç kızın kesin ölüm nedenini otopsi ortaya çıkaracak.

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Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Vücudunda kesici alet izleri
Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Tayhan'ın cansız bedeni yapılan olay yeri incele çalışmalarının ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, genç kızım kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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