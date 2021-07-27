Türk Tabipler Birliği'nden dördüncü pik erken geldi uyarısı! Ölümler başlayacak

Türk Tabipler Birliği'nin Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala tatillerde yapılan ihmallerle ilişkili konuşarak dördüncü pikin başladığını söyledi.

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Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarındaki hızlı yükseliş sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü açıkladığı verilere göre son 24 saate 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi vefat etti.

DW Türkçe'ye konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Şu anda dördüncü tepe noktasına doğru hızlı bir yükseliş içerisindeyiz. Bu yükselişe karşı güçlü bir yanıt vermek için hem merkezi hükümetin hem yerel yönetimlerin hem yurttaşların hem de kamu ve özel sektörün birlikte tutum alması gerekir" diyor.

16 Temmuz akşamı başlayan bayram tatilinden önce günlük vaka sayısı 7 bin civarındaydı. Resmi veriler son 10 günde vakaların iki katından fazla arttığını gösteriyor.

Yurtdışından gelenler

Kayıhan Pala, vaka sayılarındaki artışın büyük bir olasılıkla Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan Delta ve Delta Plus gibi yeni endişe verici varyantlardan kaynaklandığını düşündüklerini belirtiyor.

"Dünyanın birçok ülkesinde, Brezilya'da, Rusya'da, Hindistan'da, Endonezya'da, ABD ve İngiltere'de olduğu gibi Türkiye'de de bunun olması bekleniyordu" diyen Pala, bu nedenle Türkiye'nin yaz aylarındaki artışı öngörerek buna göre adım atması gerektiği yönünde çağrılar yaptıklarını hatırlatıyor.

Pala'ya göre, maske-mesafe kurallarının yanı sıra yurtdışından Türkiye'ye girenlere ilişkin bir karantina sürecinin geniş kapsamlı uygulanmaması, vakaların beklenenden daha erken ve daha hızlı artmasına yol açtı. Pala, dün itibariyle Türkiye'deki her 100 doğrulanmış olgunun 84'ünün Delta ve Delta Plus varyantı olduğu bilgisini veriyor.

Kayıhan Pala, "Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki haftalarda vaka sayılarımız epeyce yükselecek. Umuyorum ki vaka sayılarının yükselişine ölümler eşlik etmesin ama eğer önlemler alınmazsa, eğer güçlü bir sağlık iletişimi uygulanmazsa aynen ABD'de nüfus sayıları eşit iki eyalette aşılama oranı düşük olanlarda daha fazla ölümlerin görülmesi gibi Türkiye'de de daha fazla ölümler karşımıza çıkabilir" diyor.

Delta varyantının çok hızlı bulaşma özelliği olduğu biliniyor.

Turistlerle geldi

DW Türkçe'ye konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, bu varyantın bütün dünyada baskın olduğu dönemde normalleşme sürecine girilmesinin bir hata olduğu görüşünde.

Çamlı, normalleşmeyle birlikte daha önce uygulanan tedbirlerin tamamına yakının kaldırıldığını hatırlatıyor ve "Bunun vatandaştaki karşılığı, pandemi artık geçti, pandemi öncesi dönem gibi yaşamımıza devam edebiliriz şeklinde bir rehavet algısı oluşmasına sebep oldu. Ve artık fiziksel mesafeyi, maske kuralını neredeyse uygulamama durumuna geldik" görüşünü paylaşıyor.

Delta varyantının yoğun olduğu ülkelerden Türkiye'ye gelen turistlerin yurda girişlerinde birtakım tedbirler alınması konusundaki uyarılarının da dikkate alınmadığını vurgulayan Çamlı, "Örneğin Hindistan, Nepal ve Bangladeş'ten gelen insanlara uygulanan tedbirler İngiltere'den ya da Rusya'dan gelen turistlere uygulanmadı ve bunun sonucunda özellikle Antalya başta olmak üzere bu turistlerin yoğun giriş yaptığı yörelerde Delta varyantında ciddi artışlar ortaya çıktı" diyor.