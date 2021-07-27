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Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır’dan fon tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır’dan fon tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

ABD Merkezli Chest Foundation ve birkaç Avrupa ülkesinden aldığı fonlar ortaya çıkan Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, yaşanan tartışmalar sonrası yeni bir açıklama yaptı. Çakır, "Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, “fon” tartışmaları ile ilgili yeni bir açıklama yaparak "Bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz" dedi.

Medyascope'un canlı yayınında yaptığı açıklamada Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Sessiz kalmayı tercih ediyoruz çünkü linççilerle bir şey tartışmanın, onları herhangi bir şeye ikna etmenin imkanı yok. Birbirinden farklı dönemlerde, farklı kesimler tarafından yapılan linçlerin bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Olur böyle şeyler, burası Türkiye...

'Özür falan dilemiyoruz'

Zor bir iş yaptığımızın farkındayız ama bu linçleri hak etmediğimizin ama bir diğer yanıyla da hak ettiğimizin farkındayız. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık yapıyoruz, şeffaf yapıyoruz. Ve Türkiye'de her şeye rağmen her koşulda bağımsız ve özgür gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz için farklı kesimlerin çok ciddi şekilde bizden rahatsız olmasına neden oluyoruz. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için de açıkçası özür falan dilemiyoruz."

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