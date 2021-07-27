Fenerbahçe'de Igor Kokoskov ayrılığı

Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'daki görevinden ayrıldı. Dallas ile anlaşmaya varan çalıştırıcının gün içinde İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi.Abone ol
NBA takımlarından Dallas Mavericks'tan Jason Kidd'in asistanlığı için teklif alan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'ya resmen veda edecek.
49 yaşındaki Sırp antrenör, Dallas Mavericks ile anlaşmasının ardından İstanbul'daki eşyalarını topladı ve evini boşalttı.
Fenerbahçe yönetimi ile vedalaşan Igor Kokoskov gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacak.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar sezon öncesi hocasız kaldıkları için Sırp başantrenöre kızgın. Tüm hocaların takım bulduğunu söyleyen Fenerbahçeliler Kokoskov'a Twitter aracılığyla sitemlerini iletti.