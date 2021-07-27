Aydın'da yürekler ağza geldi! 45 dakika film gibi izlediler

AYDIN'da meydanda 7 katlı binanın çatısına çıkan şahıs polisin 45 dakika süren çabaları sonucu ikna edilerek aşağıya indirilirken, toplanan meraklı kalabalık yaşananları adeta film gibi izledi.

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Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkan H.Ş. isimli şahıs, çatıda bulunan malzemeleri aşağıya atlayacağını söyledi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı önlem alırken, meydana çıkan sokak ve caddeler araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de H.Ş.'nin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Bu esnada meydanda toplanan yüzlerce kişi, yaşananları film izler gibi izledi.







Alkışları arasında çatıdan indirildi

Zaman zaman kendini aşağıya sarkıtan H.Ş. yürekleri ağızlara getirirken, bazı vatandaşlar da yaşanan hareketliliği cep telefonları ile anbean kayıt altına aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çabaları sonucu H.Ç. vatandaşların alkışları arasında çatıdan indirildi. H.Ş. işlemler için ekip otosu ile emniyete götürülürken, kent meydanında hayat normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.