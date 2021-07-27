Adana'da telefona bakınca kocasının aldattığını öğrendi! Eve girince hayatının şokunu yaşadı
ADANA'da 44 yaşındaki Fikriye F., eşini telefonuna bakınca kabusu yaşadı. Eve giren kadın hayatının şokunu yaşadı.
2 çocuk annesi 44 yaşındaki Fikriye F. ilk eşinden anlaşmalı olarak boşandı. Fikriye F. yaklaşık 1 buçuk sene önce müzisyen Enes K. ile dini nikahla evlendi.
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İddiaya göre, Enes K., bu evlilikten 1 sene sonra eşiyle sürekli tartışmaya ve zaman zaman eşini dövmeye başladı.
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Fikriye F. ise evliliği bozulmasın diye eşini polise şikayet etmedi.
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17 Temmuz Cumartesi günü Enes K. akşam 18.00 saatlerinde eve geldi ve eşine, “Ben bu gece çalışacağım. Mersin’e gidiyorum” dedi.
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