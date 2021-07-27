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Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin açıklaması kabul edilemez

Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin açıklaması kabul edilemez

YUNANİSTAN Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türkiye'ye yüklendiği konuşmasında, Rum yönetimine tam destek verdiklerini belirterek, "Kıbrıs trajedisi Helenizmin en büyük yarasıdır. Türkiye'nin Maraş beyanları kabul edilmez" dedi.

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ülkesinin 7 yıllık Albaylar Cuntası (1967-1974) yönetiminden sonra, 1974'te demokrasiye geçişinin 47. yıldönümü töreninde, Türkiye'ye yüklendi.

"Ankara'nın Maraş beyanları kabul edilemez''

Sakellaropoulou konuşmasında, "Kıbrıs trajedisi Helenizmin en büyük yarasıdır. Yunanistan, oldu-bittileri ve yayılmacı eylemleri kabul etmeyecektir. Türkiye'nin Maraş ile ilgili kabul edilmez beyanlarına karşı herhangi bir tavize yer yoktur. Kıbrıs'a (Rum kesimi) desteğimiz tamdır. Türkiye'nin yasadışı eylemlerine ve saldırganlığına karşı da kararlıyız" dedi.

Kıbrıs'ta 1974'te darbe gerçekleştiren Albaylar Cuntası, Türkiye'nin 20 Temmuz'daki Barış Harekatı'ndan 3 gün sonra çökmüş, iktidarı 23 Temmuz 1974'te sivillere bırakmıştı.

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