Bakan Fahrettin Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti

Özellikle bayram tatili sonrası vaka sayılarındaki hızlı artış sürerken, Bakan Fahrettin Koca, kırmızı kategoriden turuncuya geçen iki ili açıkladı ve bir kez daha uyardı: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.



Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 585 oldu.