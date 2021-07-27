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Kocaeli'de iş çıkışı hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de iş çıkışı hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı

KOCAELİ'de çalıştığı fabrikanın önünde servis bekleyen vatandaş, ATV motoru ile fabrika önüne gelen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

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Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan lastik fabrikasında çalışan Oğuzhan E., mesai bitiminin ardından evine gitmek için iş yerinden çıktı. Fabrikanın önünde servis aracına binmek isteyen Oğuzhan E.’ye, ATV motoru ile fabrika önüne gelen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Şüphelinin tüfeğinden çıkan kurşun Oğuzhan E.’nin bacağına isabet etti. Oğzuhan E., kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs ATV’si ile olay yerinden kaçtı. Olayı gören fabrika çalışanları, Oğuzhan E.’ye ilk müdahalesini yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan E., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


İnceleme başlatıldı
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri tarafından saldırgan şahsın Samet T. olduğu tespit edildi. Samet T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

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