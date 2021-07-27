Polis, asker ve hakimleri dolandıran çeteye 8 ilde baskın! 37 kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA merkezli 8 ilde gerçekte olmayan ürünleri internet sitelerinde sahte satış ilanı vererek polis, hakim ve askerlerin de aralarında olduğu 93 kişiyi dolandıran 37 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ürün satışı yapılan internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, asker ve hakim gibi 93 kişiyi dolandırdılar

Bu kapsamda yapılan araştırmada şüphelilerin aralarında polis, asker ve hakim gibi farklı meslek gruplarına mensup 93 kişinin 250 bin lira tutarında dolandırıldığı tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli operasyonda ekiplerce Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.