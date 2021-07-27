Aşı olmayanlara kötü haber İzmir'de bu işletmeci uygulamayı başlattı

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve işletmecisi olduğu restoranın girişine “Aşı olmayan giremez” yazısını yazan işletme sahibi Kemal Özçakar (60), “Amacım aşı çalışmalarına destek vermek ve aşı olmayanları müşteri olarak kabul etmeyeceğiz” dedi.

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İzmir’in Konak ilçesi Kıbrıs Şehitler Caddesi Gazi Kadınlar Sokağında bulunan Mülkiyeliler Birliği Lokalini işleten Kemal Özçakar, korona virüsü aşı çalışmalarına destek vermek için işletmesinin girişine “Aşı olmayan giremez” yazısını astı.

Müşterilerinin genel anlamda bilinçli olduğunu fakat gerekirse cep telefonu aracılığıyla aşı durumlarını da kontrol ettiğini ifade eden Özçakar, “1,5 senedir çektiğimiz bu eziyetin aşıyla son bulacağını düşünüyoruz. Aşı olmasaydı ne olacağımız belli değildi. Bizim gibi milyonlarca insan ciddi bir sefalet sorunu yaşayacaktı. Bende bugün aşılama çalışmalarının yaygınlaşması için aşı olmayanları müşteri olarak kabul etmeyeceğimi vurguladım ve amacım bu kampanyaya destek vermek” dedi.

“Virüs illetinin son bulmasını bekliyoruz”

Aşılamanın yaygın şekilde yapılarak virüs illetinin son bulmasını bekliyoruz diyen Özçakar, “Müşterilerimizin önemli bir kısmı ise uygulamamızı olumlu bir şekilde karşıladı. Müşterilerimizin çoğunluğu bilinçli insanlardan oluşuyor ve HES kodu sorgulama durumuna gerek kalmıyor. Müşterilerimizin hepsi aşılanmış olarak geliyorlar ve onlara sorunsuz hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Tüm işletmelerde uygulanmasını istiyorum”

Arkadaşları ile birlikte restorana gelen müşteri Nimet Altınlılar (61) ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altınlılar, “Mekana girerken “Aşı olmayan giremez” yazısını gördük ve bu durum arkadaşlarımla benim çok hoşuma gitti. Tüm dünyada geçerli olan bir uygulama ve ülkemin de tüm işletmelerinde uygulanmasını istiyorum. Hem kendimizi hem de başkalarını korumamız gerekiyor. Sadece bu tür mekanlarda değil toplumsal olarak bulunan hiçbir ortamda aşı olmadan bulunmamak gerekiyor. İnsanların bilinçli olması ve birbirimize saygılı olmamız lazım. İşletmeci arkadaşları tebrik ediyorum. Aşı olalım lütfen” şeklinde konuştu.