BIST 1.346
DOLAR 8,57
EURO 10,10
ALTIN 496,15
HABER /  GÜNCEL

Ayşegül Çınar kimdir yaşı kaç Ayşegül Çınar anne ve babası kimdir?

Ayşegül Çınar kimdir yaşı kaç Ayşegül Çınar anne ve babası kimdir?

Yasak Elma dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Ayşegül Çınar'ın başı son günlerde dertte. Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte arbedeye karışan Ayşegül Çınar hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Bu haberin ardından Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler hangisi araştırması başladı.

Abone ol

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında ve suçu ne soruları merak konusu oldu.  Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bir polisin tabancasını elinden alarak tehdit ve küfürler savurduğu ileri sürülen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Furkan Çalıkoğlu'nun 6 suçtan toplam 22 yıl 1 aya kadar hapsi istenirken, polis memurlara karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülen Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıla kadar hapsi istendi.

Ayşegül Çınar kimdir: Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Boyu 1.64 cm, kilosu ise 50'dir.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de iş çıkışı hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı
Kocaeli'de iş çıkışı hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı
Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'a cumhurbaşkanlığı teklif etti mi? Livaneli iddialarına yanıt verdi
Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'a cumhurbaşkanlığı teklif etti mi? Livaneli iddialarına yanıt verdi
Aşı olmayanlara kötü haber İzmir'de bu işletmeci uygulamayı başlattı
Aşı olmayanlara kötü haber İzmir'de bu işletmeci uygulamayı başlattı
Kuzey ve Güney Kore'den bir yıl sonra flaş adım: Yeniden açıldı
Kuzey ve Güney Kore'den bir yıl sonra flaş adım: Yeniden açıldı
Ayşegül Çınar olayı nedir suçu ne hapis mi yatacak? Ayşegül Çınar kimdir?
Ayşegül Çınar olayı nedir suçu ne hapis mi yatacak? Ayşegül Çınar kimdir?
Cadde ortasında 'boğuluyorum' dedi imadına botu ile sel sularında dolaşan genç yetişti
Cadde ortasında 'boğuluyorum' dedi imadına botu ile sel sularında dolaşan genç yetişti
Bakan Fahrettin Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
Bakan Fahrettin Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karantina kararları çıktı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karantina kararları çıktı
Aşılılar virüs bulaştırıyor mu? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol açıkladı
Aşılılar virüs bulaştırıyor mu? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol açıkladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı