Furkan Çalıkoğlu kimdir ne iş yapar mesleği nedir?

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde bir dönem Lila karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşegül Çınar'ın başı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile dertte. Bir restoranda elindeki bıçakla çevredekilere saldıran Furkan Çalıkoğlu olay yerinden kaçtı. Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve Ayşegül Çınar sevgilisi ne iş yapıyor?

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Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu merak konusu oldu. Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bir polisin tabancasını elinden alarak tehdit ve küfürler savurduğu ileri sürülen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Furkan Çalıkoğlu'nun 6 suçtan toplam 22 yıl 1 aya kadar hapsi istenirken, polis memurlara karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülen Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıla kadar hapsi istendi.

Furkan Çalıkoğlu'nun mesleği bilinmiyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @furkann_clk kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Ayşegül Çınar kimdir: Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Boyu 1.64 cm, kilosu ise 50'dir.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırdı.