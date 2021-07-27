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Özbekistan Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi

Özbekistan Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi

AK Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özbekistan'ın Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdiğini açıkladı.

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Türkiye'nin kardeş ülkesi Özbekistan, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, "Kardeş Özbekistan’ı Tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir resmi dilini değiştirmeye hazırlanan Özbekistan yönetimi, anayasaya uygun şekilde çalışmalarını tamamladı. Ülkede Türk lehçelerinden birisi olan 'Özbekçe' resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen, Kiril alfabesi kullanılıyordu.

Özbekistan yönetimi, yaşanan karışıklıkları gidermek ve anayasa hükmünü tamamen uygulamak maksadıyla Kiril alfabesinin kullanımını da rafa kaldırarak Türkçe harflerin de yer aldığı Latin alfabesine geçti.

Rusya ile ilişilerde gerilim

Geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan karar öncesi açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Özbeklerin Özbekistan toplumunda 'azınlık' statüsünde olduğunu belirtmişti.

Moskova yönetimi ayrıca, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan'ı tarih, zaman ve ikili ilişkilerin kalitesine tam karşılık olarak Rusça'nın resmi kullanımını korumaya çağırmıştı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini vurgulamıştı.

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