BIST 1.346
DOLAR 8,57
EURO 10,10
ALTIN 496,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da 'çatıya bomba koydum' deyip kabusu yaşattı! Meğer 7 ay önce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 'çatıya bomba koydum' deyip kabusu yaşattı! Meğer 7 ay önce...

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın çatısına çıkan alkollü adam intihara teşebbüs etti. Zaman zaman çatıda tehlikeli hareketlerde bulunup binaya sucu dahil kimseyi sokmayan adamı polis 7 saatlik uğraşın ardından akşam saatlerinde çatıdan indirdi.

Abone ol

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 7 ay önce boşanan bir çocuk babası Mehmet D. (39), bunalıma girerek çatıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipleri ve çevredekileri binaya yanaştırmayan Mehmet D., çatıdan kendisini aşağıya sarkıtarak yürekleri ağza getirdi.

Alkol de alan Mehmet D., zaman zaman elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Mehmet D.’yi polis ekipleri ve komşusu olan bir kadın uzun süre cep telefonundan görüşerek ikna etmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Tüm bu olan bitenleri ise evlerindeki vatandaşlar pencere ve balkonlarından meraklı gözlerle izledi. Sokakta toplanan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla kaydettikleri intihara teşebbüs olayını sosyal medya hesabından yayınladı.


“Çatıya bomba koydum”
Polis apartmanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirirken, Mehmet D. binaya girmek isteyenlere tepki gösterdi. Binanın çatısına bomba koyduğunu söyleyen Mehmet D., bu sırada binaya girmeye çalışan sucuya seslenerek girmemesi konusunda uyarıda bulundu. Neye uğradığını şaşıran sucu, binadan uzaklaştı.


Polis merkezine götürüldü
Saatlerce polisi uğraştıran Mehmet D.’yi polis ekipleri ikna edebilmek için çatıya çıktı. Çatı katının kapısını kilitleyen Mehmet D. ile ekipler kapı ardından uzun süre konuştu. Yine ikna olmayan Mehmet D., polis ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından saat 21.00 sıralarında çatıdan indirildi. Mehmet D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da kocasının aldattığını telefondan öğrendi! Eve girince hayatının şokunu yaşadı
Foto Galeri Adana'da kocasının aldattığını telefondan öğrendi! Eve girince hayatının şokunu yaşadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da yürekler ağza geldi! 45 dakika film gibi izlediler
Aydın'da yürekler ağza geldi! 45 dakika film gibi izlediler
Ayşegül Çınar kimdir yaşı kaç Ayşegül Çınar anne ve babası kimdir?
Ayşegül Çınar kimdir yaşı kaç Ayşegül Çınar anne ve babası kimdir?
Kocaeli'de iş çıkışı hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı
Kocaeli'de iş çıkışı hayatının şokunu yaşadı! Kanlar içinde kaldı
Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'a cumhurbaşkanlığı teklif etti mi? Livaneli iddialarına yanıt verdi
Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'a cumhurbaşkanlığı teklif etti mi? Livaneli iddialarına yanıt verdi
Aşı olmayanlara kötü haber İzmir'de bu işletmeci uygulamayı başlattı
Aşı olmayanlara kötü haber İzmir'de bu işletmeci uygulamayı başlattı
Kuzey ve Güney Kore'den bir yıl sonra flaş adım: Yeniden açıldı
Kuzey ve Güney Kore'den bir yıl sonra flaş adım: Yeniden açıldı
Antalya'da işe gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Eve girenler şok oldu
Antalya'da işe gelmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Eve girenler şok oldu
Ayşegül Çınar olayı nedir suçu ne hapis mi yatacak? Ayşegül Çınar kimdir?
Ayşegül Çınar olayı nedir suçu ne hapis mi yatacak? Ayşegül Çınar kimdir?
Cadde ortasında 'boğuluyorum' dedi imadına botu ile sel sularında dolaşan genç yetişti
Cadde ortasında 'boğuluyorum' dedi imadına botu ile sel sularında dolaşan genç yetişti
Bakan Fahrettin Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
Bakan Fahrettin Koca: 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti