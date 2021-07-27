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HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A takımı yeniden şekillendi

DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A takımı yeniden şekillendi

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan'ın yerine Mehmet Emin Ekmen getirildi. 3 koltukta daha değişim yaşanırken, 1 de yeni genel başkan yardımcılığı görevi oluşturuldu.

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Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Bakan  Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nde geçtiğimiz günlerde Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan'ın istifa etmesinin ardından yeni A takım şekillendi.

3 koltukta bayrak değişimi 
DEVA Partisi'nde 3 koltukta bayrak değişimi yaşandı. Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığına Abdurrahman Bilgiç'in yerine Yasemin Bilgel getirilirken, Bilgel'den boşalan Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı'na Evrim Rızvanoğlu getirildi.

Ali Rıza Babaoğlan'dan boşalan Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Başkanlığa Mehmet Emin Ekmen getirilirken, Ekmen'den boşalan Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'na ise Candan Karlıtekin atandı.

Hasan Karal'a yeni görev 
Deva Partisi'nde bir genel başkan yardımcılık makamı daha oluşturuldu. Buna göre Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı olarak Hasan Karal görevlendirildi.

Ergin ve Ergün'ün görevi yerinde kaldı 
Partinin Genel Sekreterliğini eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin üstlenirken, teşkilatlardan eski AK Partili bakan Nihat Ergün sorumlu olacak. Kısa bir süre önce AK Parti'den ayrılarak Ali Babacan'ın partisine katılan milletvekili Mustafa Yeneroğlu da partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı oldu.

Fırat'ın kızı da listede 
HDP eski milletvekili Dengir Mir Fırat'ın kızı Münevver Helün Fırat GMBK 'de yer aldı. A takımında eski AK Partili Milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de görev üstlendi.

DEVA Partisi'nin GMBK'deki görev dağılımı şu şekilde:

Sağlık Politikaları Başkanı: Medeni Yılmaz

Sosyal Politikalar Başkanı: Elif Esen

Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı: İbrahim Halil Çanakcı

Sektörel Politikalar Başkanı: Birol Aydemir

Kadın Politikaları Başkanı: Arzu Kılıçlar

Gençlik Politikaları Başkanı: Doğa Şanlıoğlu

Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı: Burak Dalgın

Eğitim Politikaları Başkanı: Zehra Zeynep Dereli

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Münevver Helün Fırat

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı: Mehmet Emin Ekmen

Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı: Yasemin Bilgel

İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı: Nazlı Seda Vural

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı: Abdurrahman Bilgiç

Teşkilat İşleri Başkanı: Nihat Ergün

Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı: Canberk Demirci

İdari ve Mali İşler Başkanı: (Genel Muhasip) Mustafa Uçak

Seçim İşleri Başkanı: İdris Şahin

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı: Sanem Oktar

Halkla İlişkiler Başkanı: Ali Rıza Babaoğlan

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