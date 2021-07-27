Kocaeli'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can pazarı yaşandı

KOCAELİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

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Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne M.C. idaresindeki 41 BP 299 plakalı Toyota marka otomobil ile B.Ç. idaresindeki 41 YA 203 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Meydana gelen kazada 41 BP 299 plakalı araç sürücüsü anne M.C., baba İ.C., çocukları D.C. ve A.C. ile diğer araç sürücüsü B.Ç. ve T.K. olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye erlerince araç içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.