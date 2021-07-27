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Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı diledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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