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Ekonomist Atilla Yeşilada'dan bomba tahmin: Altına yatırım yapanlar...

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan bomba tahmin: Altına yatırım yapanlar...

Ekonomist Atilla Yeşilada, altın konusunda beklenti ve öngörülerini paylaştı. Yeşilada altın yatırımı yapanların enflasyondan korunacağı fikrini değiştirmedi.

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Türkiye’nin en çok takip edilen ekonomistlerinden olan Atilla Yeşilada  ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan’ın sosyal medya kanalına konuk olurken para piyasalarında olup bitenleri analiz etti.

Daha önceki konuşmalarında altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde yatırımcısına para kazandıracağını öne süren Atilla Yeşilada bu konudaki ısrarını sürdürdü. Yeşilada kendisinin de altın yatırımı yaptığını ve 12 aylık dönemde çok para kazanılacağını ileri sürdü.

Yüksek enflasyon oranlarına rağmen altın yatırımı yapanların daha çok para kazanacağını ifade eden Yeşilada kripto paraya olan ilginin azalmasıyla altın fiyatlarının daha da yükseleceğini öngördüğünü belirtti. Artunç Kocabalkan ise Yeşilada’nın altın beklentisine destek vererek enflasyon karşısında tek getirinin altında sağlanacağını söyledi.

"Altın yatırımından para kaybetmeyeceğini düşünüyorum”

Yeşilada altın fiyatları konusunda beklenti ve öngörülerini şu sözlerle anlattı:

“Bitcoin 50 bin dolarlardan 30 bin dolara düşünce kripto paralar eski sihrini kaybetti. Öte yandan benim altın yatırımı teklif etmemin altında yatan neden, ben bu enflasyonun geçici olacağına inanmıyorum. Merkez Bankaları tepki vermekte geç kalacaklar. Her zaman enflasyon eğrisinin gerisinde kalacaklar. Dolayısıyla altının en büyük rakibi olan ABD tahvillerinin getirileri de reel olarak negatif kalmaya devam edecek. Bir de bunların üzerine jeopolitik riskleri ekleyebiliriz. O yüzden altın diyorum. İnsanların en azından altın yatırımından para kaybetmeyeceğini düşünüyorum”

Atilla Yeşilada’nın altın yatırımı konusunda fikirlerine destek veren Artunç Kocabalkan ise “Enflasyon yukarı giderken ABD faizleri aşağıda kalacak ve Fed enflasyonu önlemekte geç kalacak. Bu sırada da tek getiri altın fiyatlarında sağlanacak.” diye konuştu.

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