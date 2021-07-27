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Öykü Uslu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Öykü Uslu fotoğrafları

Öykü Uslu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Öykü Uslu fotoğrafları

Bir dönem çıkış yapan şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi olduğu ortaya çıkan Öykü Uslu merak konusu oldu. Sevgilisi Çağatay Akman tarafından şiddet gören ve görüntüleri ifşa olan Öykü Uslu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte Öykü Uslu hayatı...

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22 yaşındaki Çağatay Akman sevgilisi Öykü Uslu'ya şiddet uygulamadı bu görüntüler ifşa olunca olay oldu. Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Bunun ardından Öykü Uslu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi. Peki, Öykü Uslu kimdir, hayatı ve biyografisi ile ilgili hakkında bilgiler var mı? Detaylar haberimizde...

Öykü Uslu kimdir: Öykü Uslu, Çağatay Akman'ın eski sevgilisidir. Cihangir'de oturmaktadır. Mesleği oyuncu olan Öykü Uslu'nun İnstagram'da toplamda 2297 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@oykuuusluu" adresinden ulaşabilirsiniz.

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan 22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi. Yaşı ve nereli olduğu hakkında fazla bilgi bulunmayan Öykü Uslu'nun Çağatay Akman tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.

Çağatay Akman kimdir: Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı söyleyen Çağatay Akman'ın kim olduğu merak ediliyor. Çağatay Akman ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla tanınan Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 doğumludur. Çağatay Akman için sosyal medyada birçok fan sayfası açılmıştır.

Olay nasıl oldu: Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanıp ziline basarak aşağı inmesini istedi. Akman ve yanındaki arkadaşları aşağı çağırdığı Uslu'ya şiddet uygulayınca karakolluk oldu. İfade vermek için merkeze giden Akman'ın arkadaşı da görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

22 yaşındaki Çağatay Akman, arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Zile basarak genç kadını aşağı çağıran Akman'ın şiddet uyguladığı iddia edildi.

Yaşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları Kelebek muhabiri Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve TV100 muhabiri İsmail Şen'e saldırı girişiminde bulundu.

Yaşanan olayın ardından karakoldaki işlemleri tamamlanan Öykü Uslu, arkadaşlarıyla taksiye binerek hızlıca uzaklaştı.

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