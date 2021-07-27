Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hoparlörlerden anons yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel felaketinin izlerini silmeye çalışan Rize ve Artvin için turuncu kodlu uyarı verdi. Trabzon için de turuncu kodlu uyarı verilirken, Ordu ve Giresun'a sarı kodlu uyarı geçildi. Öte yandan Giresun, Ordu ve Trabzon'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı. Öte yandan sıcaklık , Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre 5 il için kritik uyarıda bulunuldu. Ayrıca sıcaklık da bazı bölgelerde bunaltmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Buna göre; Hava sıcaklıklarının Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Turuncu ve sarı kodlu uyarı
Meteoroloji sel felaketinin izlerini silmeye çalışan Artvin ve Rize'nin yanı sıra Trabzon için de turuncu kodlu uyarı verdi. Ordu ve Giresun için ise sarı kodlu uyarı geçildi.
Öte yandan Trabzon, Giresun ve Ordu'daki camilerin hoparlörlerinden uyarılar geçildi.