Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

KASTAMONU'da ilçede çalışan memurları taşıyan servis otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.Abone ol
Kastamonu'da memurları taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Daday ilçesinde çalışan memurların bulunduğu servis otobüsü, Kastamonu-Daday kara yolu 5. kilometrede otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.