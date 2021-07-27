BİM açılış saati BİM market bugün saat kaçta açılıyor?

BİM market bugün saat kaçta açılıyor, 27 Temmuz BİM market açılış saati kaçta araştırması vatandaşlar tarafından yapılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market çalışma saatleri eski sisteme döndü. Buna göre BİM market saat 09.00-21.00 arasında açık olacak.

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BİM market bugün saat kaçta açılacak araştırması başladı. BİM, ŞOK, A101 bugün açık mı? Marketler kaçta açılıyor? soruları merak ediliyor. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Peki, BİM saat kaçta kapanıyor? A101, Şok, Migros çalışma saatleri neler? 27 Temmuz market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİM açılış saatleri:

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. İlerleyen günlerde market çalışma saatlerinde değişiklik olabilir.

Hafta içi market açılış-kapanış saatleri: Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.