BIST 1.346
DOLAR 8,57
EURO 10,10
ALTIN 495,53
HABER /  GÜNCEL

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için Hakkari'de tören düzenlendi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde, yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için tören düzenledi.

Abone ol

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, helikoptere konuldu.

Şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan memleketi Kırıkkale'ye uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Aşı olmayana yasak' mutabakatı! Son kararı Kabine verecek
'Aşı olmayana yasak' mutabakatı! Son kararı Kabine verecek
Sarıyer'de birlikte eğlendiği kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Sarıyer'de birlikte eğlendiği kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Türk Tabipler Birliği'nden dördüncü pik erken geldi uyarısı! Ölümler başlayacak
Türk Tabipler Birliği'nden dördüncü pik erken geldi uyarısı! Ölümler başlayacak
Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır’dan fon tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır’dan fon tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan bomba tahmin: Altına yatırım yapanlar...
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan bomba tahmin: Altına yatırım yapanlar...
Uğur Şahin duyurdu Bill Gates Vakfı destekliyor! Sıtma aşısı geliyor
Uğur Şahin duyurdu Bill Gates Vakfı destekliyor! Sıtma aşısı geliyor
Öykü Uslu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Öykü Uslu fotoğrafları
Öykü Uslu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Öykü Uslu fotoğrafları
Atatürk'ün film senaryosu yazdırdığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde!
Atatürk'ün film senaryosu yazdırdığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde!
Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı diledi
Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı diledi