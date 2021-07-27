'Aşı olmayana yasak' mutabakatı! Son kararı Kabine verecek

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonlarına 2 doz aşı olmayanlar alınmasın" dedi. Piyasanın oyun kurucusu dernekler de bu öneriye tam destek verdi. Aşıya teşvik için yapılacak ilk Kabine toplantısında yasağın getirilmesi bekleniyor...

Abone ol

Türkiye yaz aylarına düşen vaka sayıları ve artan aşılamanın da etkisiyle koronavirüse karşı alınan bazı tedbirleri kaldırarak girdi. Ancak 9 günlük bayram tatili sonrası 5 binlere kadar düşen vaka sayıları 17 bine fırladı. 22 milyon kişinin aşı hakkı olmasına rağmen aşılanmaya gitmemesi de vaka sayılarının artmasına etkili oldu. Günlerdir konuşulan 'yeni yasak' için ilk talep restoran ve kafelerin çatı örgütü Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nden (TURYİD) geldi. O öneriye sektörün diğer oyun kurucu dernekleri de tam destek verdi. Gözler yapılacak olan ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

1 Eylül'den itibaren içeri alınmasınlar

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. İki doz aşı olmayanların bu mekanlara girmesinin yasaklanmasını isteyen Demirer, “Geçmişte olduğu gibi kapanma tedbirleri gelmesin istiyoruz. Çünkü yeni bir kapanma sürecini sektör kaldıramaz” dedi.

Bir kapanma sürecini daha hiçbir işletme kaldıramaz

TURYİD’in paylaştığı öneriye bir destek de Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel’den geldi. Öncel, "TURYİD’in paylaştığı öneriyi bizlerin de desteklediğini söyleyebiliriz. Çünkü, bir kez daha kapanma sürecine girilirse, hiçbir işletme bu durumu kaldıramaz. Bu yüzden çeşitli noktalara 2 doz aşısını olmayanların kabul edilmemesi yönünde bir tedbir alınması salgınla mücadelede yararlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Yeni yasaklara sıcak bakıyoruz

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da, “TURYİD önerisini bize de sundu. Öneriye göre bazı kapalı alanlara aşı olmayanların girememesi ve aşı olmayan çalışanların izne çıkarılması durumu var. Biz de TAMPF yönetim kurulu olarak öneriyi değerlendirmeye aldık. Yönetim kurulu tarafından henüz nihai karar verilmedi ancak sıcak baktığımızı söyleyebiliriz” diye konuştu.

Ramazan Bingöl: Kendi önerilerimizi hazırlıyoruz

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise bu öneri konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini, dernek olarak kendi önerilerini hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.