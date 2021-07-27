Çağatay Akman kaç yaşında annesi ve babası kimdir? Çağatay Akman kimdir?

Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı ile adını duyuran Çağatay Akman Youtube'a yüklediği Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi. Peki, Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında, nereli, Çağatay Akman şarkıları!

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“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla bir döneme damgasını vuran genç şarkıcı Çağatay Akman, bu kez eski sevgilisinin kapısına dayanmasıyla gündemde yer alıyor. Akman, Cihangir’de eski sevgilisi Öykü Uslu’yu kapısına dayanıp aşağıya inmesi için ziline basarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları gazetecilere saldırdı. Peki Çağatay Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çağatay Akman ile ilgili merak edilenler…

22 yaşındaki genç şarkıcı Çağatay Akman’ın dün akşam saatlerinde eski kız arkadaşı Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı ve arkadaşlarının Öykü Uslu’ya şiddet uyguladığı gündeme bomba gibi düştü. aşanan olay sonrası Uslu, Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman, emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları muhabirlere saldırdı. Bu olayın ardından Çağatay Akman’ın kim olduğu yeniden merak edilmeye başlandı. İşte şarkıcı Çağatay Akman ile ilgili bilgiler…

Çağatay Akman kimdir: Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla tanınan Çağatay Akman 31 Temmuz 1998’de Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde doğdu. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ adlı şarkısıyla yaklaşık 15 milyon kez izlendi.

8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısını yayımladı. 14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı. 15 Şubat 2018'de ise "Yüreğim Davacı" adlı şarkısını yayımladı. 21 Temmuz 2018'de "Çek Silahını Daya Göğsüme" adlı şarkısını yayımladı. Ayrıca gitar çalabilen Çağatay Akman, müzikal kariyerinin yanı sıra Bizim Hikâye dizisinin 12. bölümünde konuk oyuncu olarak rol aldı. Çağatay Akman, ayrıca 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" kategorisine aday gösterildi.