BIST 1.345
DOLAR 8,57
EURO 10,10
ALTIN 495,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sarıyer'de birlikte eğlendiği kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sarıyer'de birlikte eğlendiği kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

SARIYER'de kadın cinayeti vuku buldu. Evli ve 2 çocuk babası şahıs, evde birlikte eğlendiği kadını çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası yakalanan şahsın, eşini arayıp 'birini öldürdüm' dediği öğrenildi.

Abone ol

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binadaki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu (46) ile Fatma Keke (53) gece geç saatlerde alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı. Kadının çığlık seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri Fatma Keke'nin öldüğünü belirledi.

Kıskıvrak yakalandı
Sarıyer İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özer Ağaoğlu'nu olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında yakaladı.

Eşini arayıp 'birini öldürdüm' demiş
Mahalle sakinlerinden bir kadın, “Olayın kaçta olduğunu bilmiyoruz ama eşi geldi, eşine kendisi haber verdi. Eşine ben birini öldürdüm polislere haber ver. Eğer yaşıyorsa da sağlık ekiplerine haber ver demiş. Böyle bir şey hayatta beklemezdik” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağatay Akman kaç yaşında annesi ve babası kimdir? Çağatay Akman kimdir?
Çağatay Akman kaç yaşında annesi ve babası kimdir? Çağatay Akman kimdir?
Türk Tabipler Birliği'nden dördüncü pik erken geldi uyarısı! Ölümler başlayacak
Türk Tabipler Birliği'nden dördüncü pik erken geldi uyarısı! Ölümler başlayacak
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Kastamonu'da memurları taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Uğur Şahin duyurdu Bill Gates Vakfı destekliyor! Sıtma aşısı geliyor
Uğur Şahin duyurdu Bill Gates Vakfı destekliyor! Sıtma aşısı geliyor
Öykü Uslu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Öykü Uslu fotoğrafları
Öykü Uslu kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Öykü Uslu fotoğrafları
Atatürk'ün film senaryosu yazdırdığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde!
Atatürk'ün film senaryosu yazdırdığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde!
Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı diledi
Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı diledi
76. suç kaydı bulunuyor! 50. intihar şovuyla Bursa'da ortaya çıktı
76. suç kaydı bulunuyor! 50. intihar şovuyla Bursa'da ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Igor Kokoskov ayrılığı
Fenerbahçe'de Igor Kokoskov ayrılığı