İstanbul'da başıboş geziyorlardı! 709 Afgan ve Pakistanlı yakalandı

Kaçak yollarla Türkiye'ye gelip İstanbul'da başıboş olarak gezen Afgan ve Pakistanlı göçmenler yakalandı.

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İstanbul başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik yapılan uygulamalarda, çoğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 709 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenler ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 15 ila 25 Temmuz tarihleri arasında yabancı uyruklu göçmenlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul geneli 11 ilçede Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalara İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Düzensiz göçmen uygulamalarında Maltepe ve Bakırköy ilçelerinin sahil kesiminde yurda kaçak girdikleri belirlenen ve yasal oturma izni bulunmayan 214’ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 709 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan söz konusu kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri aktarıldı.