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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Aşısını yaptırmayanlar hala çok yüksek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Aşısını yaptırmayanlar hala çok yüksek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk doz ve ikinci doz aşı yaptıranların sayısını paylaştı. İlk doz aşısını hala yaptırmayanların sayısı hala 20 milyonlar seviyesinde.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’e indi."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.

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