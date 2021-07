Mültecilere '10 kat zam' skandalı! CHP'li Tanju Özcan ile Can Dündar birbirine girdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göçmenlerle ilgili tartışma ve tepkilere neden olan kararı zam kararına firari Can Dündar da tepki gösterdi. Özcan ile Dündar sosyal medyada tartıştı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın göçmenlerle ilgili tartışma ve tepkilere neden olan kararı sosyal medyanın gündemine girdi. Tanju Özcan’a tepki veren isimlerden biri de firari Can Dündar oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan ve gitmeleri için yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.

Özcan’ın tartışma ve tepki toplayan kararı sosyal medyada ‘ırkçılık’ olarak yorumlanırken, gazeteci Can Dündar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Dündar, “Sayın Başkan, dilerim hiçbir zaman, savaşta yanan bir ülkeden canınızı, ailenizi kurtarıp başka bir ülkede “misafir” olmak ve böyle düşmanca dışlanmak durumunda kalmazsınız.” dedi.

'Akıl alacağım son insan sensin'

Tanju Özcan ise Can Dündar’ın paylaşımına alıntılayıp cevap verdi. Özcan, Dündar’a, “Akıl alacağım son insan, memleket sevdalıları Silivri zindanlarında yargılanırken, yurtdışına kaçan Can Dündar’dır. Biz her şeyin bedelini ödemeye hazırız… Kaçmadan, memleketimizde…” diye cevap verdi.

Dündar’a destek ise Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz’dan geldi. Özkiraz “Dündar kaçak değil zorunlu sürgün” dedi.