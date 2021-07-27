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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz çağrı yaptı: Sosyal ortamda bulunmadan önce...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz çağrı yaptı: Sosyal ortamda bulunmadan önce...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın" dedi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal hayatın, insanlarla bir arada bulunabilmenin uyulması gereken kuralları vardır, şu anda aşı olmak bu kuralların en önemlisi haline geldi. Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın" ifadelerini kullandı.

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