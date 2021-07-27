Putin iki kıyamet uçak için emir verdi! Nükleer savaşa hazırlanıyor

Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in aldığı kararı konuşuyor. Putin nükleer savaş olması ihtimaline karşı hazırlıkları çoktan başlattı ve iki kıyamet uçağı olarak adlandırılan uçaklardan sipariş etti.

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Putin, olası bir nükleer savaşta kendisine ve komuta kademesine ev sahipliği yapacak iki yeni uçağın inşası için emir verdi. ABD basınının 'kıyamet uçağı' olarak adlandırdığı uçaklar seleflerinin 2 katı uçuş menziline sahip uçak.

Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti ve nükleer savaş sırasında kullanılmak üzere iki adet yeni uçak siparişi verdi.

New York Post'ta yer alan habere göre, söz konusu uçaklar olası bir nükleer savaş durumunda komuta ve kontrol merkezleri olarak işlev görecek

Aynı habere göre, uçaklar böyle bir senaryonun gerçek olması durumunda Putin'in yanı sıra askeri ve sivil görevlilere de ev sahipliği yapacak.

Bu haberlerin üzerine devlete bağlı haber ajansı RIA-Novosti iki uçaktan ilkinin inşasının Rusya'nın orta kesimindeki Voronezh kentinde devam ettiğini bildirdi.

Yeni modeller Ilyushin Il-96 uçakları ile değiştirilecek ve 1980'lerin sonlarından beri hizmette olan mevcut Doomsday Ilyushin Il-80'lerin yerini alacak

ABD basınına göre, kokpitin dışında pencereye ev sahipliği yapmayan uçaklar havada yakıt ikmali ile günlerce havada kalabilecek.

Mevcut uçak arızalanmıştı

Geçtiğimiz Aralık ayında, Rusya'nın güneyindeki Taganrog'daki bir havaalanında bakım yapılırken mevcut uçakta arıza yaşanmıştı.

Öte yandan ABD ve Rusya temsilcileri, Putin ve Biden tarafından geçen ayki zirve toplantısında üzerinde anlaşmaya varılan nükleer silah kontrol müzakerelerinin ilk turu için Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde buluşacak .

ABD heyetine , 2015 İran nükleer anlaşmasının kilit müzakerecilerinden biri olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık edecek.