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İzmir'de korona korkusu felç etti! Asıl şok haberi hastaneye gidince aldı

İzmir'de korona korkusu felç etti! Asıl şok haberi hastaneye gidince aldı

İZMİR'de, aniden iki bacağında güçsüzlük hisseden Emel Ertuğrul, (70) koronavirüs korkusu yüzünden hastaneye gitmedi. İki hafta sonra hastaneye gittiğinde bacakları çoktan felç olan yaşlı kadın, asıl şok haberi yapılan tetkiklerde aldı.

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Eşi Atilla Ertuğrul ile birlikte İzmir Çeşme’de yaşamını sürdüren Emel Ertuğrul, bir süre önce her iki bacağında da güçsüzlük hissi yaşadı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye korkan Ertuğrul, 2 hafta sonra her iki bacağının da felç olması ile soluğu hastanede aldı.

Omurgasında tümör tespit edildi
Yapılan tetkiklerde ise sırt bölgesinin omurgasında tümör olduğu, tümörün omuriliğe baskı yaptığı her iki bacağında yaşadığı felcin ise tümörün yaptığı bu baskıdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

"Tedavisinin ardından yürüyerek çıkıp gidebilirdi"
Ameliyatın ardından hastasının tekrar bacaklarını hareket ettirmeye başladığını kaydeden Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, bacak ve ayaklardaki güçsüzlük hissine dikkat çekerek, “Bu hastanın iki bacağında güçsüzlük olmuş, bu ciddi bir durum. Hastalar bazen bunu bel ya da sırt fıtığı ile karıştırabiliyor. Bel fıtığında her iki bacakta da güç kaybı olmaz, tek bacakta olur. Ne yazık ki bu hastamız gecikmiş bir hasta. Güçsüzlüğü hissettiği ilk 24 ya da 48 saatte hastaneye gelseydi, tedavisinin ardından yürüyerek çıkıp gidebilirdi. Geç kalınan her dakika sinire daha çok zarar vereceği anlamına geliyor” dedi.

Yavaş yavaş hisleri yerine geldi
Operasyonu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ile birlikte gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Hastamız bacaklarında ilk güçsüzlüğü hissettiğinde gelseydi toparlama şansı yüksekti. Operasyonda omurgadaki tümörü temizleyerek omuriliği rahatlattık. Bacaklarına yavaş yavaş hissiyat ve güç gelmeye başladı. Omurgayı güçlendirmek için vidalar takıldı. Şu an onkoloji tedavisi alıyor. Kemoterapi tamamlanınca fizik tedavi almaya başlayacak. Bu sayede hastamızın mobilize olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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