Altın ve dolar uçacak! İslam Memiş'ten 'altın yıl sonunda 600 lira olacak' tahmini

Altın ve dolar piyasaları bayram sonrası yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Piyasada neler olacak ve neler bekleniyor? Bu fiyatlardan altın almak akıllıca bir yatırım mı? Fiyatlar daha da yükselir mi, bu fiyatlardan altınları satmalı mıyız? Altın ve para piyasaları İslam Memiş’ten 'altınınızı sakın satmayın' uyarısı geldi: "Fiyatlar uçacak..."

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Türkiye’de 10 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası altın fiyatlarının ne yönde seyredeceği merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili flaş tahminler ve uyarılar geldi. Küresel ve iç piyasalarda altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürürken, yaz aylarında gram altın fiyatları gidişatı yatırımcının aklındaki gizemini koruyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatı ne olacak? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in tahminleri şöyle:

Altın yükselme isteğini gösterdi

- Altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek seviyelerinin altına kaymak istemediğini, yükseliş isteğini koruduğunu görüyoruz. Altın haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 497-507 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı 495-505 aralığına sıkıştı ama bu hafta 497-507 lira aralığında işlem gördü.

Dolar için bu seviyeler alım fırsatı

- Dolar kurunda bir miktar geri çekilmeler gördük. 8.48, 8.58 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Dolar kurunda 8.44 lira güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. 8.44 seviyesinin altına sarkarsa, dolar kurunun 8 lira altına sarkma ihtimali bile olabilir. O yüzden 8.44 seviyesini önemsiyorum. Ancak 8.50 altındaki rakamlar kısa vade için özellikle dövizle ticaret yapanlar için bir alım fırsatı olduğunu da özellikle belirtmek isterim.

Altın fiyatında hızlı bir yükseliş bizi bekliyor

- Altının ONS fiyatı 1791, 1834 dolar aralığında ama yükselişlerin daha hızlı devam edeceğini ön gördüğünden dolayı 1800 dolarların altına eğer sarkmalar gerçekleşirse şimdilik böyle bir emare yok. 1808 dolar güçlü bir destek seviyesi. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrar 1790 seviyesini konuşabiliriz.

Altınını satmak isteyenlere 'sabır' tavsiyesi

- Ancak altın fiyatlarında hızlı yükselişler bizi bekliyor. Özellikle Ağustos ayında 1860, 1880 dolar yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişlerin 1960 dolar seviyesine kadar hızlıca yükseleceğini de görebiliriz. O yüzden altın satmak isteyen, çıkmak isteyen yatırımcısını da rehavete kapılmadan sabırla beklemesini ifade edebilirim.

500 liranın altındaki rakamlar altın için bir alım fırsatı

- FED sözlü açıklamalarla piyasalara müdahale etti. Altının gram fiyatı dediğim gibi 490 507 aralığına sıkıştı. 500 lira altına her sarkmalar gram altın tarafında alım fırsatları sunmaya devam ediyor. Haziran ayında 538 liraya kadar yükseldiğini gördük. Haziran ayı tahminimiz 540, 560 aralığıydı. FED hemen devreye girdi. Sözlü müdahale ile piyasaya baskı oluşturdu. O yüzden 538 seviyelerinden geri çekildi. FED artık daha ayağı yere basan açıklamalar yapıyor. Enflasyonun biraz daha ciddiyetinde. O yüzden popülist açıklamalarla piyasaları baskılamayacak.

Altın yıl sonunda 600 lira...

- Enflasyonun olduğu her yerde değerli metaller kral olmaya devam edecek. O yüzden gram altın fiyatı tekrar 540 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Özellikle yılsonuna kadar da bu yükselişlerin her defasında sık sık beyan ettiğim gibi 580 600 seviyesine kadar bir yükseliş beklemek gerektiğini tekrar ifade etmek isterim.