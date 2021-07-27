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120 yumurtayla yapılıyor kilosu 45 TL'ye satılıyor! Antalya'ya sipariş yağıyor

İhlas Haber Ajansı
120 yumurtayla yapılıyor kilosu 45 TL'ye satılıyor! Antalya'ya sipariş yağıyor

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yaşayan kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişteyi keserek kışa hazırlık yapmaya başladı.

120 yumurtayla yapılıyor kilosu 45 TL'ye satılıyor! Antalya'ya sipariş yağıyor

Erişte yapımında un, süt ve yumurta kullanarak yöreye ait makarna ve çorbalık 6 komşu kadın bir araya gelerek birer gün ara ile dönüşümlü olarak çorbalık ve makarna yapıyor.

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120 yumurtayla yapılıyor kilosu 45 TL'ye satılıyor! Antalya'ya sipariş yağıyor

Erişteyi ve çorbalığın kesinlikle yalnız yapılmadığını dikkat çeken Sevim Ün, “Erişteyi yalnız yapamazsınız, mutlaka imece usulü ile yapmanız gerekiyor. Her gün sırayla her birimize erişte yapıyoruz." dedi.

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120 yumurtayla yapılıyor kilosu 45 TL'ye satılıyor! Antalya'ya sipariş yağıyor

Gelenekten bahseden Ün "Anamızdan babamızdan gördüğümüz bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza da veriyoruz" diye konuştu.

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120 yumurtayla yapılıyor kilosu 45 TL'ye satılıyor! Antalya'ya sipariş yağıyor

Kendi ihtiyacının yanı sıra sipariş üzerine de erişte keserek aile bütçesine katkı sağlayan Fatma Kara ise , mahallede komşuları ile birlikte erişte kesiminin eylül ayına kadar devam ettiğini söyledi. 

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