Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'nun vetosuna tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen sağlıkçılara ücretsiz otopark ve toplu taşıma hakkının uzatılması talebine Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanmasına ilişkin kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesi üzerine söz konusu teklifi yeniden meclis gündemine alacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada veto kararını eleştiren Kabaktepe, “Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; ‘Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?’ Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisinde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi” dedi.

CHP ve İYİ Parti’nin ‘hayır’ oyuna rağmen, AK Parti ve MHP Grubu’nun oy çokluğuyla kabul edilen sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanmasına ilişkin karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Veto kararına ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını duyurdu.

31 Aralık 2021’e kadar uzatılacak

Kovid-19 salgınıyla mücadelede çalışan sağlık çalışanlarına yönelik toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkı tanınmıştı. Söz konusu hak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 1 Temmuz itibariyle sonlandırılmıştı. Ancak salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021’e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklif İBB Meclisi gündemine alınmıştı. Temmuz ayı meclis oturumunda oylanan teklife CHP ve İYİ Parti Grubu ‘Hayır’ oyu vermişti. Teklif, AK Parti ve MHP Grubu’nun oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Kabaktepe’den yeni müjde

Meclis kararı yürürlüğe girmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunuldu. Ancak CHP’li İBB Başkanı tarafından veto edildi. Karara ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; ‘Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?’ Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi’nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi” dedi. Kabaktepe ayrıca, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını duyurdu. Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.