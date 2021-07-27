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Prof. Naci Görür'den çarpıcı kuraklık uyarısı! Nedenini açıkladı

Prof. Naci Görür'den çarpıcı kuraklık uyarısı! Nedenini açıkladı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan kuraklıklar sonrasında Türkiye'de kuruyan göllere dikkat çekti.

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Türkiye'de son 60 yılda, Van Gölü büyüklüğünde 70'e yakın doğal gölün kuruduğunun açıklanması sonrasında yaşanan kuraklıklara dikkat çekiliyor.

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de son yıllarda artış gösteren göllerin kurulaşmasıyla ilegili önemli bir paylaşımda bulundu.

Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar, göllerimiz kuruyor. Daha önce de yazmıştım. Kurumak göllerin kaderidir ama ömürlerini uzatmak bizim elimizdedir. Göller iki şekilde devre dışı kalır. Eğer suyunu beslenmesinden daha fazla kullanırsanız göl kurur. Buharlaşma beslenmeden fazla ise göl kurur. Göller, yağış, akarsu ve yeraltı suyu ile beslenir. Eğer bu kaynakları keser veya azaltırsanız göl kurur. Göllerin devre dışı kalmasında diğer bir etken de fazla malzeme birikimi ile de dolmasıdır. Eğer insan eliyle göllere malzeme döker, kanalizasyon bağlarsanız göller kurur. İklim değişimi zaten göllerin aleyhine çalışıyor. Beni üzen göl yerleşimleri ve insanlarımız. Onlar da bilinçsizce buna aracı oluyorlar. Acilen önlem alınmalı."

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