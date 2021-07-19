BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,12
ALTIN 499,11
HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan ikinci kez istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan ikinci kez istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Yazılı açıklama yapan Ali Rıza Babaoğlan, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi’nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

Babaoğlan, açıklamasında ayrıca bugüne kadar birlikte yoğun emek harcadığı DEVA gönüllüsü arkadaşlarına, memleketi Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür ettiğini dile getirdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kırklareli bayram namazı saatleri 2021 Diyanet namaz saat kaçta?
Kırklareli bayram namazı saatleri 2021 Diyanet namaz saat kaçta?
Omega 3 eksikliği sigaradan bile tehlikeli çıktı! Ömrü 5 yıl kısaltıyor
Omega 3 eksikliği sigaradan bile tehlikeli çıktı! Ömrü 5 yıl kısaltıyor
Bayram namazı saatleri Ankara 2021 Diyanet kurban bayramı namaz saatleri
Bayram namazı saatleri Ankara 2021 Diyanet kurban bayramı namaz saatleri
Gaziantep namaz saati 2021 Diyanet namaz vakitleri tablosu
Gaziantep namaz saati 2021 Diyanet namaz vakitleri tablosu
Diyarbakır namaz saatleri Diyanet 2021 il il namaz vakitleri
Diyarbakır namaz saatleri Diyanet 2021 il il namaz vakitleri
Aydın Karacasu Belediye Başkanlığına Mehmet Erikmen seçildi
Aydın Karacasu Belediye Başkanlığına Mehmet Erikmen seçildi
Günlük vaka sayısı 50 bini geçti! İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Günlük vaka sayısı 50 bini geçti! İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs yolunda! Sürpriz açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs yolunda! Sürpriz açıklaması
Ay misyonunda kullanılacak SORS uçuş testinden geçti
Ay misyonunda kullanılacak SORS uçuş testinden geçti