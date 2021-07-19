DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan ikinci kez istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Yazılı açıklama yapan Ali Rıza Babaoğlan, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi’nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.

Babaoğlan, açıklamasında ayrıca bugüne kadar birlikte yoğun emek harcadığı DEVA gönüllüsü arkadaşlarına, memleketi Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür ettiğini dile getirdi.