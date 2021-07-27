Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.Abone ol
Kahraman Türk askerinin nefesi teröristlerin ensesinde...
Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.
6 terörist öldürüldü
Tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Twitter üzerinden operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!" ifadesine yer verdi.