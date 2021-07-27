CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bomba iddia evinde sigortasız mülteci çalıştırdı

Bolu'da yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bir sene boyunca sigortasız olarak bir Afgan mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdığı iddia edildi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması gündeme oturdu.

Belediye bütçesinden yardımı kestikleri halde bile yabancı uyruklu kişilerin şehirden gitmediklerini söyleyen Özcan, ''Bu misafirlik çok uzadı. Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil" diye konuştu.

Kamuoyunu ikiye bölen Özcan ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Özcan'ın evinde sigortasız olarak bir mülteciyi hizmetçi olarak çalıştırdığı öne sürüldü.

Bir sene boyunca Afgan mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı iddiası

Bolu'da yerel düzeyde yayın yapan "medya14" isimli siteye konuşan Afganistanlı Muhammed, Özcan'a, "Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?" sorusunu yöneltti.

Haberde, Muhammed'in "Kimse kendi keyfi için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gelmez. Afganistan’da dayanabildiğim kadar dayandım. Bolu’da da tek kalıyorum. Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Bolu Belediyesi eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyordu. Mülteciler burada bir tas çorba bulamıyordu. Tanju Özcan bu yardımı kesti. İnsanlar da artık dilenmeye başladı" ifadelerine yer verildi.