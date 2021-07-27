1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum: 3. tabliye montajına başlandı

Her biri 700 ton ağırlığında: ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.