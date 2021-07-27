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Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı yeni haber geldi

Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı yeni haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği gün geldi, heyecan dorukta. Öğretmen il içi tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman 2021, nereden bakılır?

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MEB öğretmen il içi tayin başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Her geçen gün aramalar sıklaşırken bugün binlerce öğretmen için büyük gün... Erken açıklanma ihtimaline karşı binlerce kişi "Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmenlik il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.

Öğretmenlik İl içi tayin başvuruları 14 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren binlerce öğretmen sonuç tarihine odaklandı. Peki, Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...

İl içi tayin sonuçları ne zaman açıklanır: Milli Eğitim Bakanlığı il içi tayin sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Fakat daha sonra MEB tarih değişikliğine giderek sonuçların 27 Temmuz'da duyurulacağını belirtti.

Görevden ayrılma işlemleri ne zaman: Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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