Koronavirüs ne zaman bitecek? 'Tecrit mimarı' profesör salgının biteceği tarihi verdi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ile ilgili sevindiren haber İngiltere'den geldi. İngiltere'deki tecrit politikasının mimarlarından Prof. Dr. Neil Ferguson 'eski normale' dönüş için tarih verdi. İŞte o tarih...

Abone ol

Dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs (Covid-19) eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu. Virüse karşı pek çok aşı geliştirildi. Bilim insanları ilaç için de pek çok çalışma yürütüyor. Dünya genelinde 4 milyar doza yakın aşı yapılırken bu durum sayesinde tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

Eylül ayı sonuna kadar arkamızda bırakacağız

Peki pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya İngiltere'den yanıt geldi. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüs pandemisinin büyük bir kısmını Eylül ayı sonuna kadar arkamızda bırakacağız. Tecrit fikrinin en büyük savunucularından olduğu için ülkede 'tecrit mimarı' olarak anılan Profesör Neil Ferguson, aşının etkisine dikkat çekti ve 'Salgının büyük kısmını sonbahara kadar geride bırakacağız' dedi.

Vakalar artacak ama ölüm ve ciddi rahatsızlanan...

İlk karantinada kilit rol oynayan Imperial College'da görevli olan bilim insanı bu dönemde vakalarda bir artış olabileceğini, ancak ölen ya da ciddi şekilde hastalanan insan sayısının azaldığını belirtti. Ülkede yayınlanan 'Today' isimli programda konuşan bilim insanı sözlerine şöyle devam etti;

Aşılamadaki hız ile doğru orantılı

Aşıların etkisi hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada çok büyük oldu. Eylül veya Ekim sonunda pandeminin büyük bir kısmını arkamızda bırakacağımıza eminim.' Ferguson bu durumun aşılamadaki hız ile doğru orantılı olacağının altını çizdi.

En çok aşı Çin'de yapıldı

Dünya genelinde vaka sayısı 194 milyon 967 bini aştı, 4 milyon 178 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken Çin 1 milyar 550 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Türkiye aşılamada 9. sırada

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 67 milyon 56 bin 415 doz aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 39 milyon 641 bin 787 kişiye ilk doz, 23 milyon 439 bin 24 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.