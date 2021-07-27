İngiltere'de aşı karşıtı sporcu Covid-19 kurbanı! Son pişmanlık fayda etmedi

İNGİLTERE'de, aşı karşıtı 34 yaşındaki sporcu Matthew Keenan, koronavirüsten hayatını kaybetti. Arkadaşları, Keenan'ın entübe edilmeden önce 'keşke aşı yaptırsaydım' şeklinde pişmanlığını dile getirdiğini ifade etti.

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34 yaşında, oldukça sağlıklı, futbol koçluğu yapan ve çevresindekiler tarafından iyi bir baba olarak anlatılan Matthew Keenan, İngiltere'nin Bradford şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Matthew Keenan, sahip olduğu tüm bu özelliklerin yanında bir de aşı karşıtı idi ve bunu saklamadan herkesle paylaşıyordu.

"Keşke aşı yaptırsaydım" pişmanlığı

İki hafta önce hastaneye kaldırıldığında, hayatını kurtarmak isteyen doktorlar onu yapay komaya sokmadan önce Matthew arkadaşlarına 'Keşke aşı yaptırsaydım.' dedi. Ama artık onun için çok geçti...

Matthew'nun kaldırıldığı hastanede çalışan bir doktor genç adamı oksijen maskesine bağlanmış ve nefes alamayan bir halde fotoğraflayıp paylaşmıştı. Matthew Keenan hayatını kaybettikten sonra yapılan açıklamada ölüm sebebinin Kovid-19 olduğu doğrulandı.

Matthew'nun fotoğrafını paylaşan Dr Leanne Cheyne yaşanan bu trajediyi şu sözlerle aktardı 'Matthew, hikâyesini dünyayla paylaşmama izin verdi. 34 yaşında aktif bir sporcu ve babaydı. Ve Kovid'e yakalanana kadar da aşı karşıtıydı. Eğer zamanı geri çevirebilse bunu yapardı. En ağır durumdaki hastalarımız aşılanmamış olanlar ve 40 yaş altı kişiler. Matthew hayatı için savaşıyor, siz aşı olun ve kendi hayatını kurtarın.'

"Korona beni paramparça etti"

Hala konuşabildiği son anlarında Matthew Keenan, yaşadığı sırt ağrısının hayatında gördüğü en kötü ağrı olduğunu ve durumunun giderek ağırlaştığını söylemişti. Facebook'tan yaptığı son paylaşım şu sözlerle sona erdi 'Korona gerçek ve beni paramparça etti...'