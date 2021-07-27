Hayvanseverler ayakta: Ünlü fok 'Kostis' zıpkınla öldürüldü

YUNANİSTAN'ın Alonissos Adası’nın sembolü haline gelen Kostis adlı fok balığı zıpkınla vurularak öldürüldü. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, sorumlu kişinin adalete teslim edilmesi yönünde çağrı yaptı.

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Yunanistan’ın Alonissos (Kırlangıç) Adası’nın sembolü haline gelen ve nesli tükenme tehlikesi olan Akdeniz foku zıpkınla öldürüldü. Yaban hayatı sevenler sosyal medyada, Alonissos adası açıklarında Kostis adlı fok balığını yakın mesafeden vurarak ölümüne yol açan zıpkın avcısının adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Yunanlı yetkililer de Kostis'in katilinin arandığını belirterek, olay hakkında bilgisi olanları polise başvurmaya çağırdı.

Kostis, adını 2018'de onu bir fırtınadan kurtaran balıkçıdan almıştı. Kurtarıldıktan sonra Kostis, Alonissos Ulusal Deniz Parkı ve Kuzey Sporades'e bırakılmıştı.

Nesli tükenmekte olan foklar Yunan yasaları ile korunurken, neredeyse yarısı Yunanistan'da yaşayan 700'den az Akdeniz fokunun vahşi doğada olabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, Akdeniz foklarının artık kritik derecede olmasa da hala nesli tükenme tehlikesi olduğu konusunda uyarıyor.