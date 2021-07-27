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Bilecik'te flaş karar! Okul bahçelerinde düğün yapmak yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te flaş karar! Okul bahçelerinde düğün yapmak yasaklandı

BİLECİK'in Söğüt ilçesi genelinde tüm okullarda ve okul bahçelerinde düğün yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.

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Belediye Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararları üzerine tüm okullarda ve bahçelerinde düğün yapmanın yasaklandığı belirtildi.

İlçedeki kapalı pazar yerinin üst tarafının düğünler için kiraya verileceği anlatılan açıklamada, Bakanlık tarafından alınan karar ise şöyle belirtildi:

"Okullarda yer alan açık alan, salon, okul bahçesi ve benzeri yerlerin yapılış ve tahsis amaçları dikkate alındığında, bu yerlerin öğretim gün ve saatleri içinde ve dışında öğrencilerin çeşitli amaçlarla zaman geçirdikleri yerler olduğu, bu alanların ticari amaçlarla kiraya verilmesinin öğrenci ve öğretmenler yönünde güvenlik sorunu oluşturabileceği, bu alanların öğretim gün ve saatleri dışında da öncelikle öğrencilerin zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar olarak düzenlenmesinin eğitim öğretimin amaç ile ilkelerine ve kamu yararına daha uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Aile Birliği yönetmeliğinde hükme bağlandığı üzere yalnızca kantin gibi yerler için söz konusu olup bunun dışında kalan alanlarda herhangi bir işlettirme ve işletme faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir."

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