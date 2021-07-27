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LGS ek tercih zamanı ne zaman 2021 LGS 2. yerleştirme tarihleri

LGS ek tercih zamanı ne zaman 2021 LGS 2. yerleştirme tarihleri

LGS tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini bekliyor. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

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Yaklaşık 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. LGS tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini bekliyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. MEB, LGS 2. tercih tarihlerini yayınladığı takvimle duyurmuştu.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Nakil işlemleri nasıl yapılacak:
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Boş kontenjan görüntüleme: 2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek..

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